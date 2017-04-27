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МИД России о встрече Мамедъярова и Налбандяна

 

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями в Москве 28 апреля состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

«Сами переговоры будут проходить за закрытыми дверьми. Конечно, на начало встречи пресса будет приглашена. Что касается комментариев после, то это предмет договоренностей сторон. Ни о каком засекречивании переговоров речи не идет, все по стандартному образцу», - заявила М.Захарова.

«На определенном этапе к министрам присоединятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ и специальный представитель председателя организации Анджей Каспршик», - сказала Захарова.

В ходе обсуждения предполагается уточнить позиции сторон по проблемным аспектам и определиться с дальнейшими шагами в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, отметила Захарова.

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