Роману Насирову продлили меру пресечения

Отстраненный глава Госфискальной службы Украины Роман Насиров должен будет два месяца носить электронный браслет, сообщает УНИАН.
Суд на два месяца продлил меру пресечения отстраненному от должности председателя Госфискальной службы Роману Насирову.
"Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия ранее возложенных на подозреваемого Насирова Романа обязательств", - заявила судья Соломенского райсуда.
Таким образом, Насирова обязали носить до 26 июня электронный браслет, не покидать без разрешения город, где он проживает, прибывать по первому требованию к детективу и прокурору, а также сдать паспорт и документы для выезда за границу в Госмиграционную службу.