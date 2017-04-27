Клуб Джаника Гаджиева отдали Зауру Ахундову

Президент Федерации футзала Азербайджана, член исполкома АФФА Заур Ахундов назначен на должность главы Наблюдательного совета футбольного клуба «Интер». Как известно, согласно заключенному между Международным банком Азербайджана и АФФА соглашению, управление клубом взяла на себя ассоциация. Рамиш Малыев, который был назначен со стороны АФФА ее полномочным представителем в «Интере», теперь будет исполнять роль исполнительного директора. Под руководством Заура Ахундова Азербайджан добился больших успехов в футзале.

Сборная Азербайджана пять раз подряд пробилась в финальную стадию чемпионата Европы, дойдя один раз до полуфинала. В 2016 году Азербайджан впервые в истории выступил на чемпионате мира, сумев с первой попытки добраться до четвертьфинала.

Футзальный клуб «Араз» при его президентстве занял 3-е место в Кубке УЕФА – главном еврокубковом турнире в футзале.

Однако футбол – это не футзал. Здесь масштабы значительно крупнее, и Ахундов это сам прекрасно понимает.

«Это новая для меня должность. Признаюсь, будет сложнее, - цитирует Заура Ахундова azerisport. - Большой футбол – больше хлопот (улыбается). Ничего конкретного пока сказать не могу, так как официально приступлю к своей должности с понедельника. Но главная задача, как и в футзале, добиться успеха и поднять «Интер».

Футбольный клуб «Интер» переживает непростые времена, которые начались для клуба в 2015 году, когда были возбуждены уголовные дела в отношении руководства Межбанка, в том числе его главы, почетного президента «Интера» Джахангира Гаджиева.

С тех пор клубом руководили несколько человек. В декабре 2015 года болгарина Георгия Николова, который был человеком Гаджиева, на посту президента сменил Рашад Гасымов. Он проработал до октября 2016 года. Затем исполняющим обязанности президента был назначен глава отдела безопасности «Интера» Руфат Абдуллаев.

Между тем главой Наблюдательного совета стал немец Йохан Энгбрехт, который покинул свой пост после очередной смены руководства в МБА – в декабре прошлого года был снят с должности Эльмар Мамедов.

После того как Межбанк отказался спонсировать клуб, АФФА временно взяла «Интер» на свой баланс, назначив туда своего человека – Рамиша Малыева. Но финансовые проблемы клуба это не решило.

АФФА подыскивает «Интеру» спонсора. Усложняет поиски то обстоятельство, что стадион «Интер Арена», а также база клуба принадлежат Межбанку, который не собирается отдавать свои владения бесплатно. МБА все еще является учредителем «Интера», но большую часть расходов клуба взяла на себя АФФА.