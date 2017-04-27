Россия осудила удар Израиля по Сирии

В Москве осуждают акты агрессии против Сирии и считают их недопустимыми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о ракетном ударе Израиля в районе аэропорта Дамаска, передает РИА Новости.

"В Москве осуждают акты агрессии против Сирии, считают их недопустимыми и противоречащими принципам и нормам международного права. Призываем всех действовать в рамках уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", — заявила Захарова на брифинге.

Ранее в четверг сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по военному объекту к юго-западу от международного аэропорта Дамаска, что привело к взрывам и пожару, нанесен материальный ущерб. Ракетный удар был нанесен в 03:50 по местному времени с воздуха с территории Голанских высот. Самолеты ВВС Израиля не вторгались в воздушное пространство Сирии.

Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что "инцидент в Сирии", откуда поступают сообщения об авиаударе по аэропорту в Дамаске, "полностью вписывается" в израильскую политику противодействия попыткам передачи современного оружия ливанскому движению "Хезболлах".