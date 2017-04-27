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Эрдоган вернется на пост главы правящей партии

 

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции выдвинет президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на должность председателя в ходе внеочередного конгресса партии, который состоится 21 мая. Об этом сообщает в четверг Reuters со ссылкой на представителя партии, передает ТАСС.

Ранее действующий председатель партии премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что после объявления официальных результатов референдума ПСР пригласит президента и своего основателя вернуться в партию. Но тогда еще премьер не уточнял, идет ли речь о восстановлении членства Эрдогана в ПСР или ему готовится высший пост в партии.

Эрдоган является одним из основателей ПСР в 2001 году. Партия объединила представителей бизнеса, правоцентристов и исламских консерваторов и стала первой в истории Турции партией, выигравшей три парламентских избирательных кампании подряд (2002, 2007, 2011). Эрдоган покинул партию перед вступлением в должность президента в 2014 году.

На состоявшемся 16 апреля в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней, за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице- президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

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