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МИД Азербайджана об очередной армянской провокации

 

«Согласно полученной нами информации, 13-15 сентября 2017 года Армения планирует провести в Ереване и на оккупированных территориях Азербайджана VIII международную конференцию на тему «Современные аспекты реабилитации в здравоохранении», - сказал журналистам глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, на конференцию приглашены медицинские эксперты из России, Чехии, Таджикистана, Германии, Казахстана, Узбекистана и Грузии.

«Целью проведения этой конференции на оккупированных территориях Азербайджана является не обсуждение современных аспектов медицинской реабилитации. Это носит явно провокационный характер. Армения таким образом снова пытается пропагандировать незаконный режим и превратить приглашенных гостей в инструмент этой политической пропаганды», - подчеркнул Х.Гаджиев.

«Призываем приглашенных на конференцию иностранных граждан не поддаваться на этот обман со стороны Армении, не превращаться в инструмент пропаганды в руках официального Еревана и не совершать незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана. Такого рода визиты являются нарушением территориальной целостности, суверенитета и законов Азербайджана.

Следует учитывать и то, что в Азербайджане за незаконные поездки на оккупированные территории предусмотрена юридическая ответственность. Призываем страны, граждане которых приглашены на данную конференцию, сделать все для предотвращения участия своих граждан в этой незаконной конференции», - заявил официальный представитель МИД Азербайджана.

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