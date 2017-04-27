Кремль строго предупредил оппозицию

Власти в рамках законодательства отреагируют на противоправные действия, если те произойдут в ходе несогласованной акции оппозиции в Москве, которая намечена на 29 апреля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Лента.ру».

«Мы знаем, что, действительно, существуют некие лица, которые опять призывают совершать противоправные действия в условиях, когда город Москва изъявил готовность предоставить возможность законным образом собраться и провести те или иные акции. Несмотря на это, все равно звучат призывы к незаконным действиям. Это, естественно, приведет к реакции властей — абсолютно законной реакции властей в рамках законодательства», — пояснил пресс-секретарь президента.

О планах провести 29 апреля в Москве акцию протеста объявляла «Открытая Россия». Организаторы подали заявку на проведение митинга возле администрации президента на Ильинке, но столичная мэрия предложила перенести ее на проспект Академика Сахарова. Координатор движения Мария Баронова заявляла Интерфаксу, что маршрут (Славянская площадь — Старая площадь — улица Ильинка, дом 23/16) изменен не будет.

В московском главке МВД попросили граждан воздержаться от участия в акции. Полиция заявила о незаконности мероприятия и растущем риске провокаций. С таким же предупреждением выступила и столичная прокуратура.