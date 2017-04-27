Сегодня в Страсбурге проживающие в Европе азербайджанцы провели акцию протеста перед зданием Совета Европы, сообщает АзерТАдж.

Многочисленные участники акции, приехавшие из Франции, Голландии, Германии и других стран Европы, выступили с лозунгами против принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы в отношении Турции резолюции.

Согласно этой резолюции, Турция была безосновательно включена в этап мониторинга СЕ.

В то же время участники акции выразили протест против политики двойных стандартов, проводимой ПАСЕ в отношении Азербайджана и Турции.