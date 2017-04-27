Нурсултан Назарбаев о переходе на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с переходом казахского языка на латиницу в республике не забудут кириллицу и русскую культуру. Он прокомментировал переход казахского языка на латинскую графику во время рабочего визита в Шымкент, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, "переход на латиницу - это не прихоть, это веяние времени". "Когда я говорю о трудоспособном государстве, я говорю о трудоспособных гражданах. Нужно знать международный язык - английский, потому что на нем все передовое держится", - цитирует агентство Назарбаева.

"Я слышу разные опасения", - отметил он.

"Но мы не отойдем от кириллицы, мы не забудем русскую культуру и русский язык", - подчеркнул президент Казахстана.

"Через русский язык мы изучали мировую культуру, он всегда с нами останется", - добавил он.

"Наш сосед всегда рядом, и мы всегда будем сотрудничать", - заключил Назарбаев.