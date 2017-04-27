Эльчин Гулиев: «Я передал два миллиона Эльдару Махмудову»

В Бакинском военном суде начался судебный процесс по делу бывшего начальника Антитеррористического центра упраздненного МНБ генерала Эльчина Гулиева, полковника Азера Мехтиева и еще двух сотрудников МНБ.

Как сообщает haqqin.az, на основании следственных материалов, оказавшихся в распоряжении, Эльчин Гулиев во время дачи показаний следствию не согласился с выдвинутыми в его отношении обвинениями.

Эльчин Гулиев сказал на предварительном следствии, что с 2007 по 2015 год занимал должность начальника Антитеррористического центра, затем работал заведующим кафедрой в Академии МНБ имени Г.Алиева. Каждый раз он выполнял особые поручения министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.

«Информацию, предоставленную начальником мониторингового центра Теймуром Гулиевым, я представил министру», - заявил Э.Гулиев.

Э.Гулиев сказал о том, что на необходимость брать деньги с тех, кого он курировал, ему указал бывший министр Эльдар Махмудов. Он несколько раз спрашивал, есть ли в этих структурах деньги.

По словам Эльчина Гулиева, в декабре 2013 года бывший министр позвонил ему и сказал, что для закупки какого-то большого оборудования из Израиля требуется крупная сумма денег. Поэтому он написал несколько рапортов о выделении денег по операции «Северный ветер» и просил срочно передать их в бухгалтерию.

«Я сразу проинформировал Ильгара Алиева, сказал, что необходимо написать несколько рапортов по этому делу. Затем я взял несколько рапортов о выделении денег на более чем миллион манатов и отправил бывшему министру вместе со справками о списании. Бывший министр визировал эти рапорты, и один из наших сотрудников взял эти средства из Управления. Сначала деньги принесли в комнату Ильгара Алиева.

А там по указанию бывшего министра деньги были отданы его помощнику Вугару Махмудову. Эти средства и взятая из бухгалтерии сумма были отправлены Вюгару Махмудову», - заявил Э.Гулиев.

По словам Эльчина Гулиева, спустя несколько дней после этого случая, бывший министр вновь позвонил ему и, сказав, что опять требуется около миллиона манатов, поручил списать эти деньги в рамках операции «Северный ветер», и передать их Вугару Махмудову.

«Я вновь при помощи Ильгара Алиева написал несколько рапортов. Мы заручились согласием начальника финансового управления Рашада Гусейнова, чтобы деньги из финансового управления были напрямую переданы Вугару Махмудову. Поэтому деньги были напрямую переданы Вугару Махмудову», - заявил бывший начальник Антитеррористического центра.