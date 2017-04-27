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Адвокат: "Лапшин чувствует себя нормально"

 

Арестованный блогер Александр Лапшин встретился в медпункте первого Бакинского СИЗО с адвокатом. Об этом сообщил Trend его адвокат Эдуард Чернин.

По его словам, сейчас Лапшин проходит лечение в медпункте.

«Лечение продолжается, он чувствует себя нормально, ухудшения нет. Лапшин также встретился со следователем и ознакомился со следственными материалами. Следователь задал ему необходимые вопросы. Следствие пока продолжается, в ближайшие дни ожидается его завершение», - сказал адвокат.

Чернин сказал, что Лапшин не думает переводиться в лечебное учреждение Минюста.

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