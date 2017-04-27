Боевое крыло террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК) HPG взяло на себя ответственность за две новые атаки на турецких солдат в провинции Битлис на востоке страны, при этом 12 военных погибли, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, 25 апреля боевики обстреляли из РПГ турецкий лагерь в местности Шейх Кума в провинции Битлис. Десять турецких солдат погибли.

На следующий день боевики HPG обстреляли солдат, вырубавших деревья для строительства лагеря в районе Хизан этой же провинции. Двое солдат погибли.