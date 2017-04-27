Протест в Агдаше: жители разрушили искусственный водоем

В Агдашском районе местные жители разрушили искусственный пруд для разведения рыбы. Как сообщает Report, инцидент произошел на территории районного села Авад.

Здесь местные жители разрушили искусственный пруд для разведения рыбы на территории села, спустили воду в Куру и выпустили рыб в реку.

По словам местных жителей, искусственный пруд расположен недалеко от сельского кладбища и стекающая оттуда вода не только затопила места захоронения, но и привела к возникновению здесь болота.

Люди отмечают, что несмотря на неоднократные обращения в соответствующие структуры, решение о сносе искусственного пруда не было принято, так как он находится под опекой заместителя главы ИВ Агдашского района Аскерхана Гасанова.