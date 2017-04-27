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В России нашелся потомок захороненного в Турции русского офицера

 

Российский журналист, основатель фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов уверен, что российский офицер, чье захоронение найдено в городе Ардаган на востоке Турции, — это его прапрадед Василий Гейман. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам Акимова, он длительное время изучал историю жизни своего предка-генерала, участвовавшего в Кавказской и Русско-турецкой войнах. «Василий Гейман прошел со своей армией до турецкой провинции Карс. Там в 1878 году он умер от тифа. Есть исторические источники, указывающие место его захоронения в Ардагане, городе, который был им взят в конце 1877 года по пути в Карс», — рассказал журналист. В частности, оно описывается в книге 1913 года «Некрополи нескольких мест Кавказа» Чернопятова В.И..

Еще один довод Акимова в пользу того, что в Турции нашли именно его прапрадеда — в тех местах российских генералов было «максимум один или два на всю провинцию».

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