Четверг выдался для российской группировки в Сирии весьма сложным и неприятным по последствиям. Утром израильские боевые самолеты нанесли удар по складам «Хезболлы» и иранцам недалеко от Дамасского аэропорта.

Затем произошло столкновение боевого корабля Черноморского флота РФ у берегов Турции с гражданским судном под флагом африканского государства Того, в результате чего российский корабль затонул. Еще раньше поступали сообщения о том, что турецкая армия наносит удары по курдам – союзникам России в сирийском конфликте. Если авария на море – это лишь неудачное следствие размещения войск и флота вдали от своих берегов, то рейд израильской авиации выдает не один раз продемонстрированную слабость российского контингента.

Слабость, возможно, не столько военную, сколько политическую. Остается вопросом, могли ли российские средства ПВО отразить атаку, но, как и в случае удара по авиабазе в Шайрате, они этого не сделали. От кого в таком случае собиралась защищать сирийское небо Россия – большой вопрос. Не от несуществующей же авиации ИГИЛ. Для защиты Россия выбрала более надежное средство, чем средства ПВО: слова.

Представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала американский ракетный удар по авиабазе «смешным». Видимо, поэтому его решили не отбивать, как и «смешную» израильскую атаку в непосредственной близости от столицы Сирии. Израильтяне не первый раз наносят удар по объектам и войскам иранских и ливанских наемников, воюющих на стороне Башара Асада и являющихся, таким образом, союзниками россиян, но поднять на них руку российские военные не решаются. Поэтому сложно ответить на вопрос, насколько это у них получилось бы. То же касается и Турции. Та регулярно атакует курдов, но Россия предпочитает не замечать этих атак.

Одновременно последовали заявления Дональда Трампа и Бориса Джонсона. Американский президент дал разрешение на увеличение контингента американских войск в Сирии и Ираке, а британский глава внешнеполитического ведомства высказался в пользу военного участия Британии в военных действиях в Сирии, если об этом попросят американские союзники, причем якобы для этого не требуется специального одобрения парламента.

В этих условиях Россия заявила о том, что вдвое сокращает численность авиационной группировки на базе Хмеймим, но в то же время сообщила об увеличении наземных сил для защиты имеющихся военных баз. Между тем, французская разведка подтвердила след, ведущий от химической атаки в Хан-Шейхуне к сирийским правительственным войскам.

Позиции Башара Асада становятся все более хлипкими, а с ними и позиции Ирана и России, обещавших сирийскому президенту всяческую поддержку. Наращивание активности Турции, Израиля, Соединенных Штатов и их союзников в Сирии ставят проасадовскую коалицию вообще в глупую ситуацию, когда непонятно как поставить запятую: уйти нельзя остаться.