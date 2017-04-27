Сколько говорилось в последние месяцы о волне популизма и ультранационализма, накрывшей мир! Сколько времени потратили "узкоголовые", чтобы убедить нас: в мире происходят тектонические сдвиги, он уже не такой каким был вчера, все изменилось и прогнозировать какие-либо тенденции просто бессмысленно. Поводов для таких утверждений было два, и оба достаточно неожиданные - британский "брекзит" и победа Дональда Трампа в Америке.

А за ними, как предполагалось, последует целый шлейф событий того же порядка: голландский выход из ЕС, так называемый "Некзит", победа Марин Ле Пен во Франции, резкое возвышение ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Посмотрите, говорили эксперты, в Польше националистическая партия «Порядок и справедливость» уже у власти, в Швейцарии у националистов (Швейцарская народная партия) крупнейшая фракция в парламенте.

Холодный душ для евроскептиков

В ожидании подтверждения того, что мир стал иным, все взоры обратились к выборам во Франции. Там в течение довольно длительного периода рейтинги возглавляла Марин Ле Пен, фаворитка французских ультранационалистов и любимица Кремля. Но результаты первого тура разочаровали группу поддержки - Ле Пен уступила своему основному сопернику Эммануэлю Макрону. И на того сразу же обрушился поток инсинуаций и спекуляций.

"Выскочка", "кандидат-манекен", "синтетический макарон (!)", чего только о нем не говорили с росссийских экранов. А в качестве перчинки, конечно - брак вероятного будущего президента с женщиной, которая на 21 год старше него, и даже внешне годится ему в матери. Что бы это значило? - с улыбкой вопрошали ведущие. Скорее всего, Макрон - скрытый гей, намекали они.

Но гей - не гей, а победа во втором туре 7 мая достанется именно ему. У Ле Пен нет шансов. По всем прогнозам, разрыв между ними составит уже на 1-2 процента, как в первом туре, а 20-25. Опросам общественного мнения, конечно, особой веры нет, но здесь все достаточно очевидно. И, хотя сам Макрон кандидат вроде как несистемный, не представляющий ни традиционных правых, ни традиционных левых, Франция сплотилась, чтобы не допустить победы лидера ультраправого "Национального фронта". Российской иллюзии под названием "Марин Ле Пен" осталось жить не больше десяти дней.

Шарики политических иллюзионистов в последнее время вообще лопались один за другим. В Голландии не смог победить лидер националистов Герт Вилдерс и страна не вышла из ЕС. В Австрии евроскептик Норберт Хофер из правой Партии свободы признал поражение на повторных выборах президента Австрии. С высокой степенью уверенности можно предположить, что несмотря на жестокий иммиграционный кризис, ультранационалистическая "Альтернатива для Германии" не станет ведущей политической силой в этой стране после выборов осенью этого года. Лозунг «Вон из Евросоюза!» в Германии не пройдет хотя бы потому, что для Германии плюсы участия в европейской интеграции значительно перевешивают минусы. А сама госпожа Меркель, которая, безусловно, совершила большую ошибку, начав принимать иммигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки с распростертыми объятиями, довольно умело перевела стрелки на ошибки самого Евросоюза. И как бы к ней не относились в других странах Западной Европы, а также в России, она вновь преподала мастер-класс публичной политики. Что касается "Альтернативы", то ее шансы мизерны хотя бы потому, что ведущие политические игроки Германии ХДС/ХСС и СДПГ, хотя они и идут ноздря в ноздрю, каждый с приблизительно 30 процентами, вряд ли ринутся заключать коалицию с ультраправыми. А следовательно, тем, даже если они и станут третьей силой, будет уготовано в Бундестаге скромное представительство, а в коалицию будут приглашать более респектабельных игроков из числа левых или "зеленых".

Система сильнее Трампа

Одним словом, гибель "старого мира" и "рождение мира нового", которые предрекала Марин Ле Пен, не состоялись.

Этому, кстати, никак не способствуют и многочисленные провалы Дональда Трампа в США. Он, например, сделал гигантский замах, чтобы сокрушить нелегальную миграцию в страну, но тут же руку президента опустил скромный федеральный судья с Гавайских островов, который наложил вето на запрет Трампа не пускать в страну граждан из семи мусульманских стран. А пресловутый план президета США построить почти тритысячекилометровую стену на границе с Мексикой? Этот пункт программы нового хозяина Белого дома вызвал особенно бурное одобрение евроскептиков из Старого света, которые также очень хотели бы отгородиться стенами друг от друга и от враждебного воинства темнокожих мигрантов. Но что мы имеем на рубеже 100 дневного президентства Трампа?

На строительство стены в бюджете нет денег, и если глава исполнительной власти попытается не мытьем, так катаньем протащить свой проект, то это может вызвать, как говорят в Америке, "отключение" правительственных учреждений. Подобное мы видели во времена Барака Обамы. В Вашингтоне три недели не работали министерства и ведомства, были закрыты национальные парки и другие места культурного досуга американцев. Американская столица была закрыта, отключена от питания.

Шанс повторения сейчас подобного у супердержавы - более чем реальный. Еще три месяца назад дерзкий мачо-мен Трамп мог бы пойти на риск и порушить все одним росчерком пера. Но сейчас он присмирел.

Мощная американская система, как справедливо писал haqqin.az некоторое время назад, подавила его, я бы сказал, абсорбировала, проглотила президента. И стена - не единичный пример. Только что стало известно, что США не станут выходить из договора NAFTA с Мексикой и Канадой, а ведь это тоже было одним из ключевых пунктов программы Трампа.

Постойте, скажет вдумчивый читатель. Но националисты ни в Старом, ни в Новом свете никуда не делись. И антиглобалистские настроения не рассосались. И отторжение политических элит со стороны широких народных масс не прошло. Все так, и эти настроения, и эти лозунги будут существовать и звучать, но - в фоновом режиме. А политический мейстрим останется неизменным. Волна правого популизма, которую Марин Ле Пен вместе с британскими евроскептиками сама же и породила, после ее поражения на выборах пошла на спад.

Представляется, что это хорошая новость. Для всех стран. Включая Азербайджан, который пережил в начале 90-х годов прошлого века период правления популистов и демагогов, как, впрочем, и Россия…

Грозят ли России новые популисты?

Доморощенные наши эксперты предсказывают наступление новой эры популизма в России. Расцвет популизма настанет через шесть-семь лет, говорится в докладе Экспертного института социальных исследований при администрации президента. В пример, в частности, приводится победа представительницы движения «Пяти звезд» Вирджинии Раджи, избранной мэром итальянской столицы в 2016 году. Ее лозунг - «Время изменить Рим».

Посыл Экспертного института понятен, они его даже не скрывают. Они имеют в виду набор методов, который использует оппозиционный лидер Алексей Навальный. По словам авторов доклада, антикоррупционные митинги Алексея Навального, которые 26 марта прошли в ста городах России, продемонстрировали, что россияне нуждаются в популизме - повестке, ориентированной на нужды и желания большинства. «А это значит, что мы путь от зарождения популизма до его расцвета пройдем значительно быстрее, чем США или Европа», - отметили авторы доклада.

Ориентация на нужды большинства - что же в этом плохого? Но в словах авторов доклада безусловный подвох. Подстрочником звучит, что Навальный использует популизм для удовлетворения своих собственных амбиций, мол, рвется к власти, применяя все возможные, давно апробированные в других странах демагогические методы.

Хорошо, пусть Навального объявляют популистом, раньше его называли чуть ли не фашистом, ему не привыкать. Но как говорят на московском сленге, "имею вопрос". А кто же тогда будет Владимир Жириновский, который порой несет такую околесицу, что уши вянут, или Геннадий Зюганов, бессмертный как кощей, грудью стоящий на защите Мавзолея и регулярно возлагающий венки на могилу Сталина или Сергей Миронов с его "Справедливой Россией - где и когда его партия добилась справедливости для россиян? Россия не идет, а уже глубоко вкопана в популистскую почву. Собственно, она оттуда и не выбиралась с началом перестройки.

Сорняки популизма и ультранационализма произрастают там, где у людей появляется недоверие или разочарование в руководителях. Так было и в Америке, с вялой и плохо понятной большинству политикой Обамы. Так было во Франции со слабым президентом Олландом, который не смог ничего противопоставить террористической угрозе, но зато вывернул мозги соотечественникам со своими абсурдными налоговыми идеями.

Знаете, какая новость занимает вот уже несколько дней первую строчку в российском поисковике yandex? Это - результаты проведенного в апреле опроса российской аналитической организации "Левада-центра", которые свидетельствуют, что 45% граждан России выступают за то, чтобы отправить в отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Эти цифры были опубликованы не на каком-то "левом" сайте, а распространены во многих респектабельных СМИ. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова назвала это исследование "Левады" "политическим заказом". Резонно спросить - чьим же заказом был социологический опрос?

Как уже сообщалось, в марте Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о "коррупционной империи" Медведева под названием "Он вам не Димон". В фонде утверждают, что премьер-министр и его окружение создали преступную схему, основанную на благотворительных фондах, которыми управляют друзья, однокурсники и доверенные лица главы правительства.

Однако вместо возможных опровержений наличия многочисленных особняков, яхт и виноградников, Д. Медведев ограничился репликами о "происках политических проходимцев". И это лишь углубило негативное мнение о нем большинства россиян.

Единственной хорошей новостью стало то, что Кремль пообещал разобраться с ростом антирейтинга премьер-министра. Вот пускай и разбирается. Возможно, это поможет сбить волну недоверия к власти, а заодно и расчистить пространство, чтобы Россия не свалилась в популизм через шесть-семь лет.