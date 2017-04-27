В сети появилась видеозапись передачи «Особое мнение», в ходе которой известный писатель Михаил Веллер устроил скандал в прямом эфире. Темой передачи было обсуждение выборов во Франции.

Писатель вспылил, когда в ходе его монолога Ольга Бычкова задала уточняющий вопрос. На записи это происходит в 10:20. Веллер потребовал не перебивать его, заявив, что это «сбивает, раздражает и мешает».

Примирительные реплики Бычковой окончательно вывели Веллера из себя, после чего он швырнул в сторону журналистки микрофон и кружку, а затем покинул студию.