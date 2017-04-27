Пентагон расследует дело о финансировании Флинна из России

Генеральный инспектор Пентагона проводит расследование в отношении Майкла Флинна по подозрению в незаконном получении денег из-за границы, передает Reuters.

Еще 30 марта сообщалось, что экс-советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа решил дать показания о связях предвыборного штаба республиканца с Россией в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Соответствующие переговоры ведутся с ФБР и представителями комитета по разведке Конгресса.

Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.



Теперь следствию предстоит выяснить, было ли у Флинна разрешение на то, чтобы получать средства от иностранного правительства. Как заявил конгрессмен Элайджа Каммингс, из документов Пентагона следует, что до сих пор не обнаружены доказательства того, что Флинн когда-либо вообще обращался за подобным разрешением или отчитывался о переводах из-за границы — несмотря на то, что в 2014 году ему было сделано предупреждение о недопустимости таких действий.