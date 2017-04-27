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Протестующие ворвались в парламент Македонии

 

В парламент Македонии ворвались протестующие, в драке получил травмы лидер социал-демократов Зоран Заев. Об этом сообщает Reuters.

Конфликт разразился после того, как социал-демократы и партии, выражающие интересы этнических албанцев, проголосовали за избрание албанца Талата Хафери спикером парламента. Это решение вызвало возмущение националистов.

Хафери стал первым этническим албанцем на посту спикера парламента Македонии после того, как эта балканская страна получила независимость от Югославии в 1991 году.

Коалиция социал-демократов и двух партий, представляющих этнических албанцев, спровоцировала ежедневные уличные протесты в Скопье. Этнические албанцы составляют треть населения Македонии.

Выборы прошли в декабре 2016 года, однако правительство еще не сформировано, хотя Заев создал в парламенте коалицию большинства вместе с албанцами.

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