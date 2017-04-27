США заступились за курдов и осудили Турцию

Представитель госдепартамента Марк Тонер заявил, что удар Турции по курдам в Сирии и Ираке поставил под угрозу американских военных.

"Мы ясно дали понять турецкому правительству на очень высоком уровне о наших глубоких озабоченностях по поводу предпринятых ими действий. Они не только не координировали свои действия с коалицией, но они поставили под угрозу американских солдат, которые находятся в этой области", — сказал он на брифинге.

Тонер добавил, что США "понимают озабоченности Турции по поводу ПКК", но Вашингтон с этим "не согласен".

"Мы дали им ясно понять, что они должны полностью координировать свои действия с нами и с коалицией", — подчеркнул представитель госдепа.