Граждан Азербайджана осудили за похищение жителя Александрова

В городе Александров Владимирской области России граждане Азербайджана 26-летний Тогрула Дадашлы и 20-летний Шахида Гулиев похитили местного жителя с целью завладения его имуществом. Их обвинили по двум статьям уголовного кодекса — похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц с применением насилия и разбой, сообщают российские СМИ.

Александровский городской суд назначил Гулиеву наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, а Дадашлы — сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также, они возместили потерпевшему причиненный ущерб в размере более 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, злоумышленники решили похитить жителя города Александрова, посчитав, что он богат, так как имеет дорогую иномарку. Вечером 26 ноября, выследив потерпевшего и угрожая ему ножом, преступники затолкали мужчину в свой автомобиль. Он попытался оказать сопротивление, но похитители его сильно избили. Затем, ему надели на голову мешок и повезли в неизвестном направлении.

Похитители привезли жертву в населенный пункт, где, не снимая с него мешок и не развязывая руки, поместили в металлический вагончик. Здесь его обыскали и забрали у него банковскую карту, сотовый телефон, наличные деньги и ключи от автомобиля. Далее, они потребовали назвать пин-код карты. Мужчина, не имея сил сопротивляться, выполнил их требование. Через несколько часов его увезли другое место — в жилой дом, где удерживали до утра. Потерпевший остался жив, но получил острую черепно-мозговую травму, а также, многочисленные телесные повреждения. Материальный ущерб, нанесенный мужчине, составил 1,5 миллиона рублей.

Осужденные признали свою вину только в похищении потерпевшего. Дадашлы добровольно возместил мужчине моральный ущерб.