Министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади вступили в заочную перепалку, в центре которой выплаченный катарской стороной выкуп за ранее освобождённых в Ираке 26 заложников. Об этом пишет панарабская газета Asharq Al-Awsat.

Освобождение 24 граждан Катара и двух подданных Саудовской Аравии обошлось Дохе в крупную сумму. По словам иракского премьера, речь идёт о «сотнях миллионов долларов», доставленных представителями Катара в Багдад в «огромных мешках».

Согласно аль-Абади, руководство Ирака не было поставлено в известность о доставке в страну такой крупной суммы для её уплаты в качестве выкупа за заложников.

В ответ на это глава МИД Катара заявил, что официальный Багдад был в курсе всех нюансов сделки, при этом порекомендовав иракскому премьеру «вернуть деньги, если он в них не нуждается».

Министр аль-Тани также добавил, что деньги были доставлены в Ирак на законных основаниях, при прохождении всех таможенных процедур и на борту катарского воздушного судна.

Напомним, группа граждан Катара, среди которых были представители правящей в этой арабской монархии династии, 21 апреля освобождены в Ираке после 16 месяцев, проведённых в плену.

По данным телеканала Al Jazeera, перед похищением катарцы находились в Ираке, в районе границы с Саудовской Аравией, на излюбленной среди высшего сословия арабских стран Персидского залива соколиной охоте.

По данным некоторых западных изданий, в частности, британской The Guardian, за похищением граждан Катара стояла одна из шиитских группировок Ирака, «находящаяся под контролем Ирана».

Источники Al Jazeera утверждают, что высвобождение граждан эмирата в Персидском заливе стало возможно в рамках сделки с участием сразу нескольких государств и группировок. Среди таковых упоминаются Иран, Катар, ливанская «Хизбалла» и воюющая в Сирии группировка «Ахрар аш-Шам». Частью сделки стала эвакуация из двух «повстанческих городов» в провинции Дамаск (Мадайя и Забадани) боевиков-исламистов с семьями в провинцию Идлиб в обмен на вывоз из этой провинции населения двух шиитских посёлков Кефрайя и Фуа.