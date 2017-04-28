США призвали Иран освободить американцев

США призывают Тегеран немедленно освободить американских граждан, которые удерживаются иранскими властями, заявили в Госдепе.

"На полях встречи 25 апреля в Вене Совместной комиссии по наблюдению за выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) делегация США сообщила иранской делегации о своих серьезных озабоченностях относительно случаев задержания американских граждан в США и их исчезновением в Иране, и призвала Иран немедленно освободить этих американских граждан, чтобы они смогли воссоединиться со своими семьями", — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

В госдепе отметили, что, "согласно сообщениям, американский гражданин Сиамак Намази незаконно удерживается Ираном с октября 2015 года, а также его 81-летний отец, американский гражданин Бакуэр Намази, незаконно удерживается в Иране с февраля 2016 года".