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Мария Захарова продолжает крестовый поход на Азербайджан видео

Автор: Отдел информации 

На прошедшем сегодня брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова оскорбила азербайджанских журналистов. На брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова обрушилась с критикой на азербайджанских журналистов.

Спикеру российского внешнеполитического ведомства не понравилось содержание статей в азербайджанских СМИ, где Марию Захарову обвиняют в равнодушном отношении к судьбе российского гражданина, азербайджанца Дильгама Аскерова, находящегося в плену у карабахских сепаратистов. Не дав азербайджанскому журналисту до конца озвучить свой вопрос относительно дальнейшей судьбы Дильгама Аскерова, Захарова резко перебила его и не сдерживая эмоций, раскритиковала азербайджанских журналистов.

При чем критика Захаровой находилась на грани оскорблений. «Это просто хамские статьи! Это статьи не с анализом, это статьи, может быть, даже не с критикой, конструктивной или неконструктивной. И вы после этого просите предоставить еще большую информацию? После таких статей даже общаться не хочется… Хамить никто не разрешал. Любые вопросы по теме мы всегда только приветствуем… Пожалуйста, передайте это своим коллегам».

Далее Захарова отметила, что подобные статьи о российском МИД несовместимы с журналистской этикой: «К такому же мнению пришли и мои азербайджанские друзья, которые, кстати говоря, просили даже извинения за такую вот тональность».

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