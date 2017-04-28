Друг Аграмунта: «Я не получал денег из Азербайджана»

Разразившийся в Парламентской ассамблее Совета Европы скандал вокруг ее президента Педро Аграмунта оставил в тени другого участника поездки – Жорди Шуклу. Он, как и Аграмунт, является испанским депутатом; его, как и Аграмунта, считают другом Азербайджана в ПАСЕ, пишет издание «Европейская правда», которое опубликовало короткое интервью с этим депутатом.

Жорди Шуклу в своем интервью опроверг все слухи о том, что он якобы получал деньги из Азербайджана.

«По Азербайджану ответ тот же: ноль!!! Я не получал денег. Не понимаю, почему распространяются такие слухи и проводятся такие атаки на меня и других членов ассамблеи. Но я хочу подчеркнуть: не было такого. И за визит в Сирию я ничего не получил», - заявил парламентарий.

Он также заявил, что готов сотрудничать с расследованием, которое инициировано в ПАСЕ для выявления случаев коррупции.

«Так же, как и любой член ассамблеи, буду обязан делать это. Кстати, мне известно, что некоторые другие делегации пытались подкупить господина Арьева, и я надеюсь, он об этом расскажет. Арьев сказал мне, что однажды к нему обращалась армянская делегация, предлагая бутылку хорошего коньяка за одно его голосование. Это – просто пример, который демонстрирует, что каждый должен быть готов присоединиться к этому расследованию», - сказал он.