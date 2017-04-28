Трамп: «Саудовская Аравия не была честна по отношению к США»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия "не была честна" по отношению к США, которые теряют деньги, защищая королевство, передает РИА Новости.

«Если честно, Саудовская Аравия не была честна с нами, ведь мы тратим колоссальное количество денег на ее защиту», — заявил Трамп в интервью Reuters.

Кроме того, президент США подтвердил, что во время своего турне по Европе в мае может также нанести визит в Саудовскую Аравию и Израиль.

Отношения между США и Саудовской Аравией, которая считается одним из самых верных союзников Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, пошатнулись во время правления экс-президента США Барака Обамы, когда американская администрация решила снять санкции с Ирана в обмен на отказ от ядерной программы. Кроме того, Эр-Рияд упрекал американскую администрацию в этот период в недостаточных усилиях для решения конфликтов на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии.