Северная Корея грозит нанести ракетный удар по Южной Корее

Армия КНДР "готова нанести беспощадные удары по Южной Корее в случае провокаций с ее стороны". С таким заявлением выступил представитель Комитета КНДР по мирному объединению Кореи (КМОК), курирующего отношения между Севером и Югом, передает ТАСС.

"Армия КНДР нанесет беспощадные удары по Южной Корее, если ее марионеточный режим осмелится совершить провокацию совместно со своим американским хозяином", - подчеркивается в нем.

Комитет критикует исполняющего обязанности президента Республики Корея (РК) Хван Ге Ана, который "настойчиво призывает к усилению конфронтации с соотечественниками на Севере и высказывается за укрепление военного союза с США".

Представитель КМОК отметил, что "даже Вашингтон выводят из равновесия сведения о быстро возрастающей мощи ударных ядерных средств КНДР". Поэтому, подчеркивается в статье, в Пхеньяне "считают смехотворными рассуждения южнокорейского режима об "ударе возмездия" со стороны Сеула".

Ранее Хван Ге Ан, который в настоящее время является верховным главнокомандующим РК, отдал приказ вооруженным силам быть готовыми дать немедленный ответ в случае осуществления КНДР новых военных провокаций.

"Призываю военных внимательно следить за возможными северокорейскими провокациями, повысить боеготовность и быть готовыми дать немедленный ответ", - подчеркнул Хван Ге Ан на заседании Кабинета министров. Напомнив о проведенном недавно КНДР неудачном ракетном пуске, он заметил, что Пхеньян может осуществить новые подобные действия "в любой момент".