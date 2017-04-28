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Трамп хочет получить от Южной Кореи миллиард долларов за THAAD

 

Южная Корея должна заплатить миллиард долларов за систему противоракетной обороны THAAD (Terminal High AltitudeArea Defense), заявил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters.

Он также сказал, что хочет пересмотреть либо расторгнуть соглашение о свободной торговле с Южной Кореей из-за большого торгового дефицита с Сеулом.

В южнокорейском Минобороны в свою очередь заявили, что за систему ПРО должны платить США, передает Yonhap. По мнению Сеула, именно Вашингтон несет бремя установки и эксплуатации THAAD.

Размещаемая в Южной Корее высокотехнологичная система THAAD предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора.

Ранее сообщалось, что система будет полностью собрана до конца 2017 года.

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