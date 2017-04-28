Вчера в Баку в офисе «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» состоялась встреча с бакинцем Эриком Хачатуровым, покинувшим родной город 30 лет назад.

Первое через много лет свидание Эрика с городом детства было трогательным до слез. Едва прилетев, он бросился ходить по до боли знакомым ему улицам, без конца радостно вскрикивая: «А здесь жили наши родственники», «В этой школе я учился», «Это дом моего друга»…

Казалось, Эрик не может надышаться воздухом своего детства. Встречавшие его с пониманием отнеслись к его чувствам и не мешали наслаждаться сознанием своего присутствия в городе, где он родился и вырос. В его глазах стояли слезы, когда он говорил: «Наконец исполнилась моя мечта. Я – дома!»

«Платформа мира» предоставила Эрику Хачатурову возможность посетить свой родной город. Было это совсем не просто. Пришлось предпринять немало усилий, чтобы армянин-бакинец оказался на земле Азербайджана, который находится в состоянии войны с Арменией. Оба государства с понятной осторожностью относятся к визитам представителей нации противоположной стороны. Но сегодня все участники Платформы бесконечно счастливы, что удалось исполнить мечту хотя бы одного человека хоть на время вернуться туда, где прошли лучшие годы его жизни.

Сказать, что встреча в офисе Платформы прошла в дружественной обстановке, – значит, ничего не сказать. Все происходило так тепло и задушевно, будто встретились родственники, волею судеб давно не видевшие друг друга. Представители враждующих государств шутили и смеялись, вспоминали и делились впечатлениями, обсуждали и высказывали мнения, забыв, казалось, что в нескольких сотнях километров идет война. Но не переживать об этом невозможно, и вскоре все перешли на главную тему, ради которой, собственно, и собрались.

Уже несколько месяцев находясь в этой прекрасной стране, я встречалась со многими азербайджанцами, которые родились в Армении и только вынужденно переселились в Азербайджан. В каждом их слове сквозили такие же боль и тоска, как и у Эрика. И точно так же в их глазах стояли слезы… Эти люди насильно оторваны от родной земли, пока государства пытаются разобраться в своих отношениях. Мои встречи и беседы как с вынужденными переселенцами – азербайджанцами, так и с вынужденными переселенцами – армянами вновь и вновь убеждали, что все мечты и чаяния простых людей обеих национальностей направлены на мир и возвращение на места их предков.

«Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном» взяла на себя сложнейшую миссию добиться перемирия между нашими странами, нашими народами. Уверена, что народная дипломатия – это тот рычаг, который может повернуть события, создать почву для мирного сосуществования армян и азербайджанцев. Мы не придумываем ничего нового, мы стремимся напомнить всем о прошлом опыте и использовать его уже сегодня.

На встрече в офисе Платформы правозащитник Новелла Джафароглу, глава Общества защиты женщин имени Диляры Алиевой, с большой теплотой вспоминала, как бок о бок, дружно, по-братски жили в Баку и других городах и селах Азербайджана армяне и азербайджанцы, с какой любовью соседи относились друг к другу, как вместе справляли и праздники и тризны.

Эрик Хачатуров тоже все это помнил, и рассказывал о доме, где он жил с родителями, о вышке, с которого его отец прыгал в море и которая, кстати, еще стоит на том же месте на бакинском бульваре. Эрик признался, что очень хочет показать все это своим детям, наглядно рассказать им историю своей счастливой жизни в своем городе. «Платформа мира» приложит все усилия, чтобы сбылась и эта мечта Эрика Хачатурова, а может, и других, кто так же как он видит сны о родных местах.

Мы будем устанавливать мир!