В России ищут убийцу азербайджанского предпринимателя

Следственный комитет Оренбургской области продолжает расследование уголовного дела об убийстве в Орске 31-летнего азербайджанского предпринимателя, сообщает ГТРК "Оренбург", передает haqqin.az.
По подозрению в совершении преступления разыскивается Ханджанов Балаш Аллахшукюр оглу (1985 г.р.).
Известно, что убитый проживал в городе Орске на съемной квартире и занимался коммерцией.
«По уголовному делу произведен осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, допрошены свидетели, назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщают в Следственном комитете Оренбургской области.