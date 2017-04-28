Вчера в Москве открылась благотворительная выставка «LIVE LIFE», организованная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. В открытии выставки, которая проходила в здании Российской академии художеств, принимала участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, сообщает пресс-служба Фонда.

Целью этого проекта является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, защите природы, а также просвещение общества о роли искусства в этой сфере.

В открытии выставки также принимали участие народный художник СССР Таир Салахов, руководитель спортивного клуба «Габала» Тале Гейдаров, известный российский телеведущий Андрей Малахов, Гаджи Нуран и другие гости.

Проект подготовлен совместно с Российской академией художеств и Московским музеем современного искусства.

Целью проекта является привлечение внимания к проблемам окружающей среды.

В 2016 году проект был представлен публике Берлина, Лондона и Парижа.