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Еще одна оппозиционная партия готовит съезд в Баку

Автор: Отдел информации 

Политический совет оппозиционной Партии граждан и развития провел заседание, на котором были обсуждены ситуация в Азербайджане, вопрос о созыве очередного съезда партии, а также текущие вопросы, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу партии.

На заседании выступил председатель партии Али Алиев, который оценил кадровые перестановки во власти после конституционного референдума в свете политической перспективы. Отметив, что Азербайджан переживает важнейший исторический период, глава партии указал направления деятельности партии.

Сославшись на устав партии, Али Алиев подчеркнул важность созыва очередного съезда партии и предложил создать организационный комитет. После обсуждения вопрос был вынесен на голосование, и было принято решение о проведении съезда Партии граждан и развития 28 мая 2017 года.

Также на заседании были рассмотрены текущие вопросы.

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