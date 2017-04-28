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Украинский дзюдоист смеется над сборной Азербайджана

Автор: Отдел спорта 

Украинский дзюдоист, двукратный чемпион Европы и экс-чемпион мира Георгий Зантарая прокомментировал казус, который случился в матче за бронзу против сборной Азербайджана в командном турнире чемпионата Европы в Варшаве.

Напомним, Азербайджан вел в матче со счетом 3:0 благодаря победам Ниджата Шихализаде (66 кг), Хидаята Гейдарова (73 кг) и Руфата Исмайлова (81 кг). Победа нашей команде была уже обеспечена, так как оставалось провести два поединка. Следующим на татами вышел Мамедали Мехтиев (90 кг). Его схватка уже не имела особого значения, поэтому после начала поединка он дал понять рефери, что отказывается от борьбы и признает победу соперника. Но, как выяснилось, по новым правилам делать так нельзя: если схватка началась, то нужно бороться. За отказ от борьбы сборную Азербайджана дисквалифицировали, а бронзовые медали достались Украине, которая победила в этом матче со счетом 5:0.

Как сообщает Xsport, на пресс-конференции в Министерстве молодежи и спорта Украины Зантарая сказал, что эта медаль сборной Украины является… справедливой.

«Давно у нас не было такого результата, - смеется спортсмен. - Но на сегодняшний день у нас в мужской сборной хороший здоровый коллектив, где мы себя чувствуем комфортно. Несмотря на то, что в борьбе за третье место мы по счету проигрывали, есть Бог, есть справедливость, и мы взяли медаль.

Командный турнир – вообще самый забавный эпизод на этом чемпионате Европы. Мы уступали 0:3, но азербайджанский дзюдоист решил подарить нам медаль. Когда я это увидел, то моей радости не было предела. Спасибо ему большое за то, что принес нам массу эмоций».

Не совсем понятно, о какой справедливости говорит украинский дзюдоист. Ведь сборная Украины проигрывала Азербайджану по всем статьям, и лишь незнание новых правил тренерским штабом сборной Азербайджана принесло украинцам незаслуженную бронзу.

Уважающая себя и принципы Fair Play команда отказалась бы от такой победы и отдала бы бронзовые награды истинным победителям. Однако украинцы не только не сделали этого, но сейчас еще и пытаются представить свое случайное восхождение на пьедестал почета как высшую справедливость.

Нечестно, не по-спортивному и не по-мужски!

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