НАТО выделило Азербайджану 100 тысяч евро

Правительство Венгрии сделало взнос на 100 тысяч евро в проект Трастового фонда, действующего в рамках программы «Партнерство во имя мира», на проект очистки от неразорвавшихся боеприпасов территории Джейранчеля в Азербайджане. Об этом сегодня журналистам сообщили в Посольстве Венгрии в Азербайджане.

Взнос был сделан на счет Агентства поддержки и закупок НАТО.

На заседании Комитета по партнерству и кооперативной безопасности в штаб-квартире НАТО Турция как лидирующая страна в третьей фазе Джейранчельского проекта и Азербайджан как страна-получатель выразили свою признательность правительству Венгрии, говорится в сообщении.

Отметим, что с января этого года посольство Венгрии является контактным представительством НАТО в Баку.

На территории Джейранчель, расположенной близ государственной границы между Азербайджаном и Грузией, находится военный полигон бывшей советской армии. Здесь находят большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Национальное агентство по очистке территории Азербайджана от мин (ANAMA) проводит на этой территории операции по очистке.