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Kapital Bank провел встречу со студентами группы SABAH

 

В рамках реализации социальных проектов Kapital Bank встретился с более чем 100 студентами группы SABAH Министерства образования Азербайджана. В ходе встречи с представителями Kapital Bank: директором департамента по управлению человеческими ресурсами Фарганой Мамедовой и начальником отдела по размещению и приему на работу Эльчином Насибовым был проведен семинар на тему «Способности самопрезентации во время интервью».

Со стороны Министерства образования Азербайджана на встрече присутствовал руководитель исполнительного комитета группы SABAH Шахин Сеидзаде.

Директор департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова отметила, что на семинаре были затронуты вопросы о формах и правильных путях поиска работы, правильная подготовка и участие в интервью.

Кроме того, в целях обеспечения активного участия студентов в семинаре была проведена дискуссия на интересующие вопросы студентов, а также представлено живое сценическое интервью по приему на работу с несколькими студентами.

Следует отметить, что Kapital Bank участвует в различных проектах Министерства образования. В ближайшем будущем планируется еще несколько проектов в сфере образования.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в соцсетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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