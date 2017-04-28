МИД Азербайджана о заявлении Захаровой в отношении азербайджанских журналистов

«Необходимо относиться с пониманием к журналистам, которые обращаются с вопросами касательно положения Дильгама Аскерова», - об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя нелицеприятные выражения в отношении азербайджанских журналистов и агрессивную реакцию своего коллеги Марии Захаровой в ответ на вопрос московского корреспондента АПА о находящемся в заложниках гражданине России Дильгаме Аскерове.

«Следует принять к сведению, что судьба Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в заложники армянскими вооруженными силами во время посещения могил своих родителей в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана, находится в центре пристального внимания азербайджанского народа. А средства массовой информации являются зеркалом общественного мнения», - отметил глава пресс-службы.