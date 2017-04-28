Вечером 27 апреля подразделения противовоздушной обороны Армении провели запуск управляемой ракеты из зенитного ракетного комплекса «Оса» в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта, которая, не поразив никаких целей, упала на пустой участок подконтрольной нам территории, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе изучения территории были найдены и изъяты головная часть и другие части ракеты модификации 9M33М2.

Первичное расследование установило, что ракеты, имеющиеся на вооружении вооруженных сил Армении, устаревшие и являются непригодными для использования.