В пятницу в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении, сообщил Trend дипломатический источник.

На встрече продолжились обсуждения перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт Петербурге в апреле и июне 2016 года соответственно.

Руководители глав МИД Азербайджана и Армении выразили благодарность России за усилия по содействию мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта.

Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам.

По итогам трехсторонних переговоров глав МИД состоялась их встреча с сопредседателями МГ ОБСЕ, в ходе которой произошел обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании.

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В Москве началась встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, передает АПА.

Встреча между Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном проходит в резиденции МИД России.

Переговоры, на которых будет обсуждаться вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, проходят за закрытыми дверями, без участия прессы.

Отметим, что на определенном этапе к переговорам подключатся и сопредседатели Минской группы ОБСЕ.