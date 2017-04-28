Подписаться на уведомления
 

О чем договорились Мамедъяров и Налбандян обновлено

 

В пятницу в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении, сообщил Trend дипломатический источник.

На встрече продолжились обсуждения перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт Петербурге в апреле и июне 2016 года соответственно.

Руководители глав МИД Азербайджана и Армении выразили благодарность России за усилия по содействию мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта.

Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам.

По итогам трехсторонних переговоров глав МИД состоялась их встреча с сопредседателями МГ ОБСЕ, в ходе которой произошел обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании.

*   *   *

В Москве началась встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, передает АПА.

Встреча между Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном проходит в резиденции МИД России.

Переговоры, на которых будет обсуждаться вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, проходят за закрытыми дверями, без участия прессы.

Отметим, что на определенном этапе к переговорам подключатся и сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

5069 просмотров


Старости
Азербайджанцы митингуют против Совета Европы в Страсбурге
Азербайджанцы митингуют против Совета Европы в Страсбурге фото
Наша погода
Сегодня 19° / 11°
29 Апр 19° / 12°
30 Апр 22° / 12°
1 Май 24° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8495 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Как медсестра из Азербайджана травила мужчин в Турции
Азербайджан внесет в «черный список» музыкантов из Италии и Словении
Военных КНДР уличили в использовании игрушечного оружия на парадах
Apple изобрела «бесконечную» батарею для iPhone
Российские военные уничтожили аппаратуру на затонувшем корабле
«Ан-Нусра» начала войну с ИГИЛ
В Азербайджане ожидаются дожди
В Афганистане ликвидировали 50 боевиков ИГ
Суд конфисковал миллиарды Януковича
Facebook будет бороться с пропагандой
В Карабахе убит армянский солдат
Аграмунту запретили разговаривать обновлено
Дипломатический скандал между Израилем и Германией обостряется
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян обновлено
Армянские войска применили «Осу» фото
Землетрясение на границе с Азербайджаном
МИД Азербайджана о заявлении Захаровой в отношении азербайджанских журналистов
Kapital Bank провел встречу со студентами группы SABAH
НАТО выделило Азербайджану 100 тысяч евро
Тиллерсон о переговорах в Москве: «Мы ничего не решили на той встрече»
Украинский дзюдоист смеется над сборной Азербайджана
Еще одна оппозиционная партия готовит съезд в Баку
Президент Ильхам Алиев в Сумгаите
Мехрибан Алиева выехала в Москву фото
В России ищут убийцу азербайджанского предпринимателя
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться