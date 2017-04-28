Нынешний глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт не сможет делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. Об этом сообщил после заседания уставного органа Ассамблеи — Бюро вице-президент ПАСЕ, глава британской делегации Роджер Гейл.

«Как вы поняли, Аграмунт не возглавил Бюро сегодня, в его отсутствие Бюро возглавлял я», — сказал Гейл журналистам по окончании заседания Бюро.

По его словам, на Бюро было принято решение, что «у нас нет доверия к президенту».

«Он не может делать заявлений, участвовать в поездках, наносить визиты от лица Ассамблеи», — уточнил британец.

«Честность и принципы Совета Европы и ПАСЕ намного важнее, чем ее отдельные члены», — заключил Гейл.

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Глава ПАСЕ Педро Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте этого года.

«Его не было на заседании», — сообщил РИА Новости источник в аппарате Ассамблеи.

В ближайшее время ожидается заявление Бюро ПАСЕ.

Открывая работу Ассамблеи в понедельник, Аграмунт назвал свою поездку в Сирию ошибкой. Сразу после его выступления европарламентарии, нарушая регламент, с места потребовали от Аграмунта провести голосование по вотуму недоверия.

Во вторник в Ассамблее состоялись парламентские слушания, на которых главе ПАСЕ были заданы вопросы по его поездке. В ходе выступления он сообщил, что в пятницу сделает заявление по своему статусу. После этого Аграмунт покинул ПАСЕ и больше не появлялся на заседаниях Ассамблеи.