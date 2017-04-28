Подписаться на уведомления
 

Аграмунту запретили разговаривать обновлено

 

Нынешний глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт не сможет делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. Об этом сообщил после заседания уставного органа Ассамблеи — Бюро вице-президент ПАСЕ, глава британской делегации Роджер Гейл.

«Как вы поняли, Аграмунт не возглавил Бюро сегодня, в его отсутствие Бюро возглавлял я», — сказал Гейл журналистам по окончании заседания Бюро.

По его словам, на Бюро было принято решение, что «у нас нет доверия к президенту».

«Он не может делать заявлений, участвовать в поездках, наносить визиты от лица Ассамблеи», — уточнил британец.

«Честность и принципы Совета Европы и ПАСЕ намного важнее, чем ее отдельные члены», — заключил Гейл.

*   *   *

Глава ПАСЕ Педро Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте этого года.

«Его не было на заседании», — сообщил РИА Новости источник в аппарате Ассамблеи.

В ближайшее время ожидается заявление Бюро ПАСЕ.

Открывая работу Ассамблеи в понедельник, Аграмунт назвал свою поездку в Сирию ошибкой. Сразу после его выступления европарламентарии, нарушая регламент, с места потребовали от Аграмунта провести голосование по вотуму недоверия.

Во вторник в Ассамблее состоялись парламентские слушания, на которых главе ПАСЕ были заданы вопросы по его поездке. В ходе выступления он сообщил, что в пятницу сделает заявление по своему статусу. После этого Аграмунт покинул ПАСЕ и больше не появлялся на заседаниях Ассамблеи.

3430 просмотров


Старости
Азербайджанцы митингуют против Совета Европы в Страсбурге
Азербайджанцы митингуют против Совета Европы в Страсбурге фото
Наша погода
Сегодня 19° / 11°
29 Апр 19° / 12°
30 Апр 22° / 12°
1 Май 24° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8495 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Как медсестра из Азербайджана травила мужчин в Турции
Азербайджан внесет в «черный список» музыкантов из Италии и Словении
Военных КНДР уличили в использовании игрушечного оружия на парадах
Apple изобрела «бесконечную» батарею для iPhone
Российские военные уничтожили аппаратуру на затонувшем корабле
«Ан-Нусра» начала войну с ИГИЛ
В Азербайджане ожидаются дожди
В Афганистане ликвидировали 50 боевиков ИГ
Суд конфисковал миллиарды Януковича
Facebook будет бороться с пропагандой
В Карабахе убит армянский солдат
Аграмунту запретили разговаривать обновлено
Дипломатический скандал между Израилем и Германией обостряется
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян обновлено
Армянские войска применили «Осу» фото
Землетрясение на границе с Азербайджаном
МИД Азербайджана о заявлении Захаровой в отношении азербайджанских журналистов
Kapital Bank провел встречу со студентами группы SABAH
НАТО выделило Азербайджану 100 тысяч евро
Тиллерсон о переговорах в Москве: «Мы ничего не решили на той встрече»
Украинский дзюдоист смеется над сборной Азербайджана
Еще одна оппозиционная партия готовит съезд в Баку
Президент Ильхам Алиев в Сумгаите
Мехрибан Алиева выехала в Москву фото
В России ищут убийцу азербайджанского предпринимателя
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться