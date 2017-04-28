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Facebook будет бороться с пропагандой

 

Чтобы «сохранить» пользователей Facebook в «безопасности», представители компании приняли решение бороться с размещаемыми на сайте «злоупотреблениями информационными операциями», передает РБК.

Как уточнили в Facebook, к подобным «злоупотреблениям» относятся, в том числе, направленные на «искажение внутренних или внешних политических настроений в стране» действия «правительственных или негосударственных субъектов». Все они, по данным представителей компании, «чаще всего» предпринимаются «для достижения стратегического и (или) геополитического результата».

«(Такие информационные) операции могут представлять собой ложные новости и дезинформацию», — пояснили в Facebook, не уточнив при этом, какие именно страны пользуются подобными методами.

Кроме того, «злоупотреблением» в информационном поле, по мнению пресс-службы соцсети, являются «поддельные аккаунты, созданные для того, чтобы манипулировать общественным мнением». Эти действия, как пояснили в компании, могут проявляться через публикацию одинаковых «мемов», «спама», а также дачу ложных комментариев журналистам и распространение дезинформации.

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