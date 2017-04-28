Суд конфисковал миллиарды Януковича

Суд последней инстанции разрешил конфисковать арестованные 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Согласно решению суда последней инстанции, арестованные средства Януковича и команды – 1,5 млрд долларов – должны быть перечислены в госбюджет", – сообщили в пресс-службе СНБО.

Отмечается, что генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов только что съездили в Ощадбанк с этим определением суда.

"Они довели это до руководства Ощадбанка и поехали докладывать президенту, – отметили в пресс-службе. – Как раз по состоянию на сейчас происходит перечисление этих средств на счета госбюджета".