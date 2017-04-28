В Афганистане ликвидировали 50 боевиков ИГ

По меньшей мере 45 боевиков террористической группировки "Исламское государство", включая одного из главарей, ликвидированы в ходе операции в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama Press.

По данным министерства, в ходе авиаударов и наземной операции в районе Ачин были убиты 36 боевиков, еще 9 исламистов ликвидированы в районе Хаска Мина. Среди убитых – один из главарей группировки Кари Нафиз, который отвечал за коммуникации.

Также в ходе рейда были уничтожены используемые боевиками укрытия и туннель.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.