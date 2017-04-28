Подписаться на уведомления
 

В Азербайджане ожидаются дожди

 

29 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, возможны осадки, местами интенсивного характера.

Подует умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12°, днем 14-19° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до 1 мая на Абшеронском полуострове метеорологические факторы будут в пределах нормы, и это благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Утром местами туман, изморось. В течение дня возможны грозы, дожди, местами интенсивного характера. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

1094 просмотров


Старости
Азербайджанцы митингуют против Совета Европы в Страсбурге
Азербайджанцы митингуют против Совета Европы в Страсбурге фото
Наша погода
Сегодня 19° / 11°
29 Апр 19° / 12°
30 Апр 22° / 12°
1 Май 24° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8495 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Как медсестра из Азербайджана травила мужчин в Турции
Азербайджан внесет в «черный список» музыкантов из Италии и Словении
Военных КНДР уличили в использовании игрушечного оружия на парадах
Apple изобрела «бесконечную» батарею для iPhone
Российские военные уничтожили аппаратуру на затонувшем корабле
«Ан-Нусра» начала войну с ИГИЛ
В Азербайджане ожидаются дожди
В Афганистане ликвидировали 50 боевиков ИГ
Суд конфисковал миллиарды Януковича
Facebook будет бороться с пропагандой
В Карабахе убит армянский солдат
Аграмунту запретили разговаривать обновлено
Дипломатический скандал между Израилем и Германией обостряется
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян обновлено
Армянские войска применили «Осу» фото
Землетрясение на границе с Азербайджаном
МИД Азербайджана о заявлении Захаровой в отношении азербайджанских журналистов
Kapital Bank провел встречу со студентами группы SABAH
НАТО выделило Азербайджану 100 тысяч евро
Тиллерсон о переговорах в Москве: «Мы ничего не решили на той встрече»
Украинский дзюдоист смеется над сборной Азербайджана
Еще одна оппозиционная партия готовит съезд в Баку
Президент Ильхам Алиев в Сумгаите
Мехрибан Алиева выехала в Москву фото
В России ищут убийцу азербайджанского предпринимателя
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться