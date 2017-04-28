В Азербайджане ожидаются дожди

29 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, возможны осадки, местами интенсивного характера.

Подует умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12°, днем 14-19° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до 1 мая на Абшеронском полуострове метеорологические факторы будут в пределах нормы, и это благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Утром местами туман, изморось. В течение дня возможны грозы, дожди, местами интенсивного характера. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.