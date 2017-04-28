«Ан-Нусра» начала войну с ИГИЛ

Боевики террористической группировки «Тахрир аш-Шам» (ранее известной как «Джебхат ан-Нусра») атаковали позиции «Исламского государства» (ИГ) в районе пограничного поселения Флита на сирийско-ливанской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По его словам, потери несут обе стороны.

Причиной противостояния стала борьба за контроль над горными тропами и ущельями, по которым террористы регулярно пытаются провозить оружие и боеприпасы. Этими же путями в Сирию пробираются новобранцы, завербованные террористическими группировками.

«Ливанская армия и бойцы «Хезболлах» в районе Эрсаль держат свою часть границы под контролем и готовы в любой момент нанести удар по отрядам террористов, если те попытаются перейти границу», — добавил собеседник агентства.