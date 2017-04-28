Российские военные уничтожили аппаратуру на затонувшем корабле

Информированный собеседник Интерфакса сообщил, что у команды "Лимана" было время, чтобы уничтожить специальную аппаратуру. По его словам, экипаж в течение трех часов вел борьбу за живучесть корабля.

"Этого времени более чем достаточно для того, чтобы уничтожить аппаратуру, попадание которой в чужие руки недопустимо", - сказал он.

По словам собеседника агентства, вопреки тому, что сообщалось ранее, "Лиман" в своем последнем походе не направлялся в Средиземное море. Он сослался на турецкие данные, согласно которым соответствующий запрос на прохождение кораблем черноморских проливов не поступал.

"Значит, "Лиман" решал задачи по предназначению в западной части Черного моря", - отметил он.

"Единственный вопрос, который остается: почему средства радиолокации "Лимана" не предупредили об опасном приближении другого судна?" - сказал собеседник агентства.

Между тем в штабе Балтийского флота РФ Интерфаксу в пятницу сообщили, что Балтфлот может оперативно направить в Средиземное море корабли разведки взамен затонувшего "Лимана".