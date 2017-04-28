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Военных КНДР уличили в использовании игрушечного оружия на парадах

 

Солдаты КНДР в большинстве своем используют на парадах ненастоящее оружие — к такому выводу пришел офицер американской разведки Майкл Прегент. Он заявил, что вместо оружия они используют муляжи, а их солнцезащитные очки не пригодны для боя. Все это видно на фотографиях с парада, который прошел в Пхеньяне 15 апреля, сообщает Life.

На параде в честь 105-го дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена в руках у солдат были искусственные винтовки и, возможно, даже игрушки. Военные эксперты говорят, что это делается для того, чтобы устрашить потенциальных противников.

Майкл Прегент как человек, разбирающийся в военном деле, рассказал, что он увидел на снимках. На первый взгляд может показаться, что солдаты держат в руках автоматы Калашникова с прикрепленными к ним гранатометами. На самом деле это футляры для хранения патронов. Также Прегент предположил, что автоматы не заряжены.

Американский офицер практически на все 100% уверен, что боеголовки, которые несут в руках солдаты, также являются муляжами. "На смотровой площадке стоял Ким Чен Ын — вряд ли он допустил вероятность того, что одна из ракет будет запущена в него".

Есть некоторые виды снарядов, которые прикрепляются на дула винтовок, но это явно не они, невооруженным взглядом видно, что это обычный пластик. Эта фотография по-настоящему рассмешила американского офицера.

Майкл Прегент высказал свои замечания и касательно солнцезащитных очков. Он сказал, что это обычные пластиковые оправы, которые мало защищают глаза. Военные из западных стран используют специальные очки, которые крепятся вокруг головы.

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