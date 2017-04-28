Азербайджан внесет в «черный список» музыкантов из Италии и Словении

«Факт незаконной поездки музыкантов из Италии и Словении на оккупированные территории Азербайджана будет изучен посольством Азербайджана в этих странах, в соответствующие структуры будут отправлены запросы». Об этом журналистам заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев выразил отношение к выступлению итальянского пианиста и дирижера Луки Ферини, словенского кларнетиста Йоже Котара и скрипача Чртомира Шишковича по приглашению сепаратистского режима Нагорного Карабаха.

Концерт состоялся в музее изобразительного искусства Шуши в рамках проекта «Искусство во имя мира».

По словам Х.Гаджиева, после выяснения всех деталей имена этих людей будут внесены в список нежелательных лиц: «В то время как музыка и искусство должны служить миру, мы решительно осуждаем незаконную поездку на оккупированные территории Азербайджана зарубежных музыкантов, поддавшихся на армянскую пропаганду и ставших инструментом в ее руках ради материального интереса. Такого рода визиты являются нарушением территориальной целостности, суверенитета и законов нашей страны.

В Азербайджане за незаконные поездки на оккупированные территории предусмотрена юридическая ответственность».