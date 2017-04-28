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Как медсестра из Азербайджана травила мужчин в Турции

 

Турецкий суд рассматривает дело двух азербайджанок, которые обвиняются в отравлении своих мужей в Азербайджане и еще двух человек в Турции, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Показания против Махаббат Ч. и Гюляры С. дала их знакомая по имени Айла. По словам Айлы, Гюляра вышла замуж за гражданина Турции Ниязи, жившего в Болу, которого позже отравила с помощью Махаббат. А сама Махаббат таким же образом в другой турецкой провинции убила своего мужа-турка.

Давшая показания в суде по тяжким преступлениям провинции Болу Айла заявила, что познакомилась с Махаббат в одной из клиник Анкары в 2013 году, после чего стала дружить с ней.

«Однажды Махаббат позвонили, и она стала кричать, что ее арестуют. Когда я спросила, что случилось, Махаббат ответила мне, что работала медсестрой в одной из азербайджанских больниц. Она сказала, что отравила своего мужа и помогла еще нескольким женщинам избавиться от своих мужей подобным образом. Мне она предложила выйти замуж за богатого мужчину в Куле, которого потом предложила отравить. Махаббат говорила, что мне достанется огромное наследство и я буду жить припеваючи. После этого я избила ее и прогнала из своего дома», - заявила Айла в суде.

Женщина заявила, что когда узнала о смерти мужа подруги Махаббат - Гюляры, то сразу же связалась с детьми покойного и сказала, что его отравила жена.

«Я написала заявление, потому что они уже убили двух граждан Турции. Неизвестно, скольких бы еще убили, если бы я не обратилась в правоохранительные органы», - заявила Айла.

По ее словам, Махаббат предлагала ей 50 тысяч лир, чтобы она забрала свое заявление из полиции.

Несмотря на то, что азербайджанки отрицали все в суде, их вина была доказана. Так, муж Махаббат, Мехмет, и муж Гюляры, Ниязи, страдали от болезни Альцгеймера и оба скончались от сердечного приступа. Соответствующие врачебные документы были представлены суду.

Также было установлено, что после смерти мужа Махаббат при невыясненных обстоятельствах в 2015 году скончался ее сожитель Атилла, причины смерти которого пока не установлены.

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