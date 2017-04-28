В Индонезии запретили жениться на детях

Конгресс мусульманских женщин-священнослужителей в Индонезии издал фетву против браков с девушками моложе 18 лет, передает BBC.
Собравшиеся женщины призвали местное правительство увеличить минимальный возраст вступления в брак для женщин с нынешних 16 до 18 лет.
Они убеждены, что раннее замужество мешает индонезийкам продолжить образование, а половина союзов завершается разводом.
Фетва - правовая позиция по какому-то вопросу, которую формулируют представители мусульманского духовенства. Она не имеет юридической силы, однако обладает влиянием среди верующих.
Обычно фетвы в Индонезии издает совет улемов, состоящий в основном из мужчин.
Также конгресс издал фетвы против сексуальных домогательств и нанесения вреда окружающей среде.
Индонезия - крупнейшая страна мира по численности населения, исповедующего ислам. В ходе переписи 2010 года 9 из 10 жителей страны назвали себя мусульманами.