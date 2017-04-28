Турецкий министр: «Баку-Тбилиси-Карс начнет действовать в июне»

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет введена в эксплуатацию в конце июня текущего года. Об этом сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан в ходе инспекции строительства железной дороги в провинции Карс, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам министра, с помощью БТК грузы из Китая, Казахстана и Туркменистана будут поставляться в Европу по территории Азербайджана, Грузии и Турции.

Министр отметил, что соответствующие ведомства работают над устранением всех помех для своевременного завершения строительства БТК.

Как сказал Арслан, построенный в Карсе железнодорожный вокзал на линии БТК оформлен на основе мотивов сельджукской и османской архитектуры.

«Президент и премьер-министр Турции внимательно наблюдают над процессом строительства БТК. Этот коридор является крайне важным для Турции, так как привлечет значительную часть грузоперевозок на турецкую территорию», - сказал министр.